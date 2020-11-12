صدر، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية رقم 65، قرارا يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وحسب ماجاء في الجريدة فقد تم تعيين في اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، كل من فاتح لكفيف ممثل وزير الصناعة رئيسا، صالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة نائب رئيس عضوا، محمد لمين بوكرزازة ممثل وزير الصناعة، عضوا، مراد عمي، ممثل وزير المالية عضوا، نادية دوفان، ممثلة وزير التجارة عضوا، حكيم بن عباس، ممثل وزير المناجم عضوا، وأخيرا عباس صحراوي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عضوا.

أما بالنسبة للجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، فتضم كل من حفيظ طاهر ممثل وزير الصناعة، رئيسا، أمال علام ممثلة وزير الصناعة نائبة رئيس، عضوا، محمد منداسي ممثل وزير المناجم، عضوا، محمد آيت موسى، ممثل وزير المالية عضوا، أحسن زنتار ممثل وزير التجارة عضوا.