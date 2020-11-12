حذرت حركة مجتمع السلم من ما وصفتها بـ"التوجهات المشبوهة" لبعض الوزراء في الحكومة، الذين "لا يشتغلون لمصلحة الدولة".

وجاء في بيان للحزب، اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني "تحذر الحركة من التوجهات المشبوهة لبعض الوزراء الذين يشتغلون لصالح مجموعات مصالح وليس لمصلحة الدولة والمجتمع".

وأكد الحزب أن "الاعتماد على الاحتكار الرأسمالي لعدد قليل من المؤسسات الخاصة لتنشيط الاقتصاد المتهاوي عمل مشبوه وغير وطني، وقد أهلك هذا النموذج النيوليبيرالي العديد من اقتصاديات الدول ووسع الفقر وأفقد السيادة الوطنية".

من جهة أخرى، دعت الحركة المجلس الدستوري إلى مراعاة الموقف الفعلي للأغلبية الساحقة من الجزائريين على الدستور أثناء الاستفتاء، وتقدير فقدان هذا الأخير لأي هبة شعبية لصالحه.

وانتقد الحزب الإسلامي زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى مقبرة بولوغين وترحمه على القتلى الفرنسيين خلال الثورة التحريرية، معتبرا هذه التصرفات بـ"المؤذية لمشاعر الجزائريين" خاصة في فترة الإساءة المعلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما تمنى الحزب في بيانه الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا أن "اعتماد الشفافية من قبل السلطات المختصة ضروري لتفادي التسريبات والإشاعات المضرة بالوضع وبصورة الرئيس نفسه".