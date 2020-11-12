تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن المباراة المزدوجة التي تنتظر الخضر أمام زيمبابوي بداية من سهرة اليوم بملعب 5 جويلية لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم.

قال بلماضي خلال ندوته الصحفية " بخصوص العمل المسطر من قبل الطاقم الفني واللاعبين نحاول التعاطي مع ما هو موجود، بعض الركائز ستكون غائبة عن الفريق، هذا جزء من العمل، هناك صعوبات في التنقل والسفر، فمثلا رامي بن سبعيني تعرض لإصابة مع ناديه ومن ثمة تأخر في الالتحاق بالمنتخب، لكن وجب النظر للأمور الايجابية. وأضاف بلماضي "اليوم لدينا المجموعة كاملة لأول مرة لكن مع إصابة بن العمري، المهم التركيز على العناصر والمتاحة حاليا."

محرز لديه شخصية قوية وكل تركيزه منصب على المنتخب

عرّج بطل إفريقيا على وضعية رياض محرز رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي مؤكدا "ليس لدي ما أقوله سوى أن محرز لاعب ممتاز، صحيح كنا نتمنى مشاهدته خلال مباراة ليفربول لأنها مواجهة بين ناديين كبيرين، على كل حال محرز لديه شخصية قوية وكما قلت من قبل هذا جزء من مهنة اللاعب أو المدرب يجب مواصلة العمل وعدم أخذ الأمور بطريقة مأساوية". وأردف "رياض يعشق كرة القدم ويكون في قمة السعادة عند التحاقه بالمنتخب في كل مرة، اليوم كل تركيزه منصب على لقاء زيمبابوي فهو قائد التشكيلة أتمنى له الخير وباقي اللاعبين".

درسنا المنافس والمهم الفوز لاغير

وعن مباراة اليوم أوضح بلماضي "سنلعب أمام منتخب محترم، تابعنا لقاءه خلال المباراة الافتتاحية من نهائيات كان 2019 أمام مصر ولديه لاعبين في المستوى، ينشطون في بطولة جنوب إفريقيا التي تعد قوية، كذلك لديهم أسماء لا بأس بها تنشط في بعض الدوريات الأوروبية، سنفرض طريقة لعبنا، نعي جيدا ما ينتظرنا ودرسنا كل شيء مع اللاعبين خلال الحصص التدريبية وهدفنا النقاط الثلاث".

حلايمية أمام فرصة للتأكيد وعريبي قطع شوطا كبيرا

وكشف مهندس تتويج الخضر بنهائيات أمم إفريقيا الأخيرة على أن أمر الغيابات والإصابات يختلف بين النادي والمنتخب، فالفريق الوطني لديه لاعبون جاهزون لتعويض زملائهم في صورة رضا حلايمية الذي خاض الوديتين الأخيرتين أمام نيجيريا والمكسيك وهو أمام فرصة لإثبات نفسه مجددا وهو نفس الأمر بالنسبة لكريم عريبي الذي قطع شوطا أولا مهما وهو الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني.