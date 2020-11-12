اتخذت ولاية جیجل، الیوم الخمیس، قرار منع المصابین بفیروس كورونا والذين يتابعون علاجھم بالمنزل الخروج من مساكنهم تحت أي ظرف كان.

وأكدت الولاية، في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا القرار يهدف إلى الاحترام الصارم لإجراءات وتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا على مستوى ولاية جيجل.

وتتمثل هذه التدابير، يضيف البيان، في إجبارية كل مصاب أو مشتبه في إصابته بفیروس كورونا، الاحترام التام لفترة الحجر الطبي المنزلي والمقدر بـ 14 يوما من تاريخ الكشف أو معاينة الطبیب المعالج، كما يتعین علیه إمضاء تعھد حسب النموذج الذي يعده مدير الصحة والسكان بالالتزام التام بتدابیر وإجراءات الحجر الطبي المنزلي.

وأكدت الولاية، أن كل من يخالف ھذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص علیھا.