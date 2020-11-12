قالت إدارة وفاق سطيف أنها تلقت اتصالات من بعض الأندية من أجل التنسيق فيما بينها والمطالبة بمراجعة نظام منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، والاعتماد على نظام فوجين بعشرة فرق في كل فوج مع لعب مباريات فاصلة لتحديد البطل وكذا النزول للقسم الثاني.

وهذا بالنظر إلى الوضع الصحي، الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي تعاني منها غالبية الأندية الرياضية والتي يستحيل عليها إكمال الموسم الكروي 2020/2021 من خلال لعب 38 مباراة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي على فايسبوك فإن إدارة الوفاق ثمنت المقترح وهي التي كانت السباقة إليه عن طريق رئيس مجلس إدارة النادي عز الدين أعراب خلال اجتماع الفاف مع رؤساء الأندية لتحديد مصير البطولة المحترف الأولى.