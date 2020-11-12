لفظ صباح اليوم الخميس شاب في 16 سنة من العمر أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، وذلك بعد ساعات من إضرام النار في جسده بحي الروشي غير بعيد عن مقر مسجد النور.

وكانت مصادر مقربة من الضحية قد أشارت إلى الظروف الصعبة التي واجهت المدعو صهيب خلال الأشهر الماضية بعد تلك المشاكل الحادة التي نشبت بينه وبين أفراد العائلة التي تبنته وهو طفل صغير، ما نتج عنه إقدام الشاب على إضرام النار في جسده سهرة الأربعاء، وسط الحي الذي ترعرع فيه أمام ذهول كل من حضروا المأساة ، بعدما كان الشاب قد بلغ أقصى درجات اليأس.