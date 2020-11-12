التمست إدارة فريق شبيبة الساورة الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مساعدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتدخل في أقرب وقت بخصوص النقل الجوي نظرا للموقع الجغرافي للمنطقة واقتراب انطلاق الموسم الكروي.

وجاء في البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لنسور الجنوب عبر الفايسبوك" تبعا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وفي ظل استمرار تفشي وباء كورونا العالمي ومع اقتراب انطلاق الموسم الكروي فإن تنقل النادي يبدو في غاية الصعوبة لإجراء مقابلتين في أسبوع واحد مما يدعم مطلبنا بتخصيص وسيلة نقل استثنائية بالطائرة للمثل الجنوب الجزائري وذلك حتى يتمكن لاعبو الرديف من مزاولة دراستهم."