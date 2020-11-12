عودة أجواء المنافسات الإفريقية لكرة القدم من جديد من خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بعد توقف قارب سنة كاملة دام سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحيث تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة أمام مدرجات صامتة وباهتة.

استئناف المواجهات صاحبها إعلان الاتحاد الإفريقي للعبة عن تنظيمات وإجراءات جديدة ، ستنظم المباريات مستقبلا وذلك حفاظا على سلامة وفود وبعثات جميع الفرق المشاركة في تصفيات الطريق نحو " كان" الكاميرون 2021 ومن بينها عدم غياب الجمهور.

وستلتقي المنتخبات على النحو التالي :

مباريات اليوم : زيمبابوي- الجزائر، أوغندا- جنوب السودان، الكاميرون- موزمبيق، الكونغو- سوازيلاند، زامبيا- بوتسوانا، غانا- السودان، كوت ديفوار- مدغشقر، الرأس الأخضر- رواندا، بوركينافاسو- مالاوي، الغابون- غامبيا.

مباريات الغد :

النيجر- إثيوبيا، نيجيريا- سيراليون، تونس ـ تنزانيا، مالي ـ ناميبيا، جنوب إفريقيا ـ ساو تومي وبرينسيب، المغرب ـ جمهورية إفريقيا الوسطى.