توفي عبد الحكيم بوعزة مستشار لدى الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغير والناشئة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب ياسين وليد، اليوم الخميس، في برقية تعزية وجهها إلى عائلة الفقيد.

وقدم الوزير المنتدب عبر صفحته الرسمية في "الفايسبوك" تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، وجاء في التعزية "ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة زميلي و أخي عبد الحكيم بوعزة مستشار لدى وزارتنا متأثرا بفيروس كورونا".

وأضاف "لقد كان المرحوم قدوة في الكفاءة والإخلاص ومثالا للأخلاق الكريمة في تعامله".

وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي و باسم كل الطاقم الوزاري بخالص التعازي و صادق المواساة لعائلة الفقيد، متضرعا للمولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة و يدخله فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.