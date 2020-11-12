تدخلت مصالح الحماية المدنية لامتصاص المياه المتسربة إلى مباني مقرات مؤسسات عمومية ومنازل خاصة ومحلات تجارية ببلديتي ڨالمة وبوشقوف وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الأمطار على المنطقة.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، نقلا عن خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، أن كميات الأمطار المتساقطة على الولاية في الفترة الممتدة بين الساعتين الخامسة والسادسة و 30 دقيقة من مساء أمس الأربعاء فاقت 40 ملم، مضيفة بأن فرق الحماية المدنية تدخلت من أجل امتصاص المياه من مبنى ديوان الحبوب والبقول الجافة على مستوى طريق بلخير ومصلحة الأرشيف زيادة على تدخل آخر بسبب سقوط الجدار الخارجي المحيط بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المتواجد بطريق الزيتون بالقرب من محطة النقل بالسكك الحديدية وذلك بسبب قوة المياه وانسداد البالوعات.

وأشارت الخلية نفسها إلى أن عملية امتصاص المياه المتسربة شملت أيضا 15 منزلا موزعين عبر عدة أحياء وسط مدينة ڨالمة منها عبد الرحمن طابوش و 19 جوان و شنيشن و بورجيبة وصديقي و الحاج أمبارك زيادة على ثلاثة محلات تجارية ومداخل ثلاث عمارات شهدت تراكما للمياه بحيي جيني سيدار والإخوة سعدان.

وأفاد ذات المصدر أن فرق الحماية المدنية تدخلت أيضا لامتصاص المياه وإزالة الأوحال المتراكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا ببلدية بوشقوف من الجهة الشرقية للولاية وامتصاص المياه المتسربة إلى عدة منازل بذات البلدية.

كما عرفت ببلدية بوحشانة من الجهة الجنوبية للولاية تساقط أمطار مصحوبة بحبات برد كبيرة مما استدعى القيام بعمليات استطلاع وتعرف للتأكد من سلامة سكان البلدية، حسب ذات المصدر.

للتذكير شهدت عدة بلديات بولاية ڨالمة مساء أمس الأربعاء تساقط أمطار رعدية تسببت في رفع منسوب المياه عبر عديد الطرق مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.