توفي، اليوم الخميس، حافظ أول للشرطة بطلق ناري في مكان عمله بدائرة وادي الزناتي، حسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية قالمة.

وأكد نفس المصدر أن الضحية البالغ من العمر 53 سنة، أصيب في حوالي الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم بطلق ناري في مقر أمن دارة وادي الزناتي بولاية قالمة.

وأضاف البيان أن المعني لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها.

وحسب نفس البيان فإن النيابة العامة تقوم بتحقيقات معمقة في الحادثة.