عبرت الجزائر اليوم، عن إدانتها بشدة للاعتداء الإرهابي الذي مسّ مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وخلّف عدداً من المصابين.

وفي بيانٍ رسمي أصدرته وزارة الخارجية، أدانت الجزائر الاعتداء الذي استهدف مقبرة في مدينة جدة السعودية.

وقد أعربت الجزائر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والسلام متمنية الشفاء العاجل للجرحى، يضيف ذات المصدر.

هذا و قد أُصيب أشخاص عدّة بجروحٍ أمس في هجومٍ بقنبلة في احتفالٍ بذكرى الحرب العالمية الأولى، وأشرف على تنظيم الاحتفال السفارة الفرنسية بالسعودية، وحضره دبلوماسيون أوروبيون في مقبرة لغير المسلمين في جدة بالمملكة العربية السعودية.

و من جهتها صرّحت السلطات المحلية في مكة، إن مواطنا يونانياً وضابط أمن سعودي أصيبا بجروح. وحسبما أفادت القناة الرسمية الإخبارية السعودية، "إن السلطات قامت بتأمين المقبرة في أعقاب الحادث وعرضت صورا للشوارع المحيطة بها".