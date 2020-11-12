حقق اتحاد الجزائر فوزا عريضا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنتيجة 6-0 (الشوط الأول : 3-0)، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس بالملعب الملحق للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقررة في 28 نوفمبر.

وسجل أهداف المقابلة كل من زواري (د 12 ض.ج)، كودري (د 35)، محيوص (د 45)، عبد الجليلي (د 47 ض.ج، د 52) و بن حمودة (د 58) لاتحاد الجزائر.

هذا الفوز هو الأول لذوي الزى "الأحمر والأسود" في مباراة ودية، بعد تسجيلهم لتعادلين أمام على التوالي شبيبة الساورة (0-0) وشبيبة سكيكدة (1-1)، بينما ألغيت مقابلتان ضد نادي بارادو و اتحاد بسكرة بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء "سوسطارة" و "الزيبان".

ويستضيف الفريق العاصمي خلال الجولة الأولى من بطولة الرابطة الأولى، نظيره وفاق سطيف بملعب "عمر حمادي". ومن المقرر أن يخوض أبناء "سوسطارة " خمس مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، كما سيلعب الفريق كأس الجزائر الممتازة المبرمجة في 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب "5 جويلية" بالعاصمة.