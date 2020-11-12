قدمت إدارة فريق شباب بلوزداد، لاعبها الجديد "مايكي نغومبو" ، وقال اللاعب في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك "أنا سعيد جدا وفخور لأني أمضيت مع فريق سألعب له خلال المواسم القادمة، حقيقة إنه فخر لي وسأعمل جاهدا على إظهار ما يمكنني فعله وتأكيد أن اختيار اللعب هنا قرار جد صائب." فعلا ، هي تجربة جديدة ، وخيار جاء بعد تفكير خصوصا أن الفريق عريق ولديه طموحات وأهداف كبيرة ، المشاركة الإفريقية والمشروع الرياضي هما أهم شيء اعتمدت عليه.