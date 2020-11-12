أقرت السلطات المحلية لولاية الجلفة اليوم الخميس في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 إغلاق كلي للأسواق الأسبوعية للمواشي عبر 10 بلديات, حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأصدر والي الولاية, دومي جيلالي, قرارا تضمن البلديات المعنية بغلق الأسواق الأسبوعية لمدة (15 يوما) قابلة للتجديد في سبيل مجابهة كل ما من شأنه المساهمة في انتشار الوباء من خلال الحد من الحركية التجارية بهذه الفضاءات الكبرى التي بها احتكاك كبير للمواطنين.

ويتعلق الأمر بالبلديات التي بها الأسواق الأسبوعية للمواشي والتي استهدفها القرار كل من حاسي فدول, البيرين, حاسي بحبح, مسعد, الادريسية, عين وسارة, عين الابل وكذا بلديتي المليليحة والشارف, إضافة إلى السوق الأسبوعية لعاصمة الولاية الذي يعرف توافدا كبيرا للتجار والموالين.

وفي قرار آخر أصدرته السلطات المحلية للولاية في إطار استباق العمل الوقائي لتفادي انتشار الوباء, تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتضمن إجبارية ارتداء الكمامة عند الدخول للإدارات و المؤسسات العمومية و إلزام موظفي و عمال هذه المرافق بضرورة استعمال الكمامات أثناء العمل.

كما تضمنت القرارات, حسب مصالح الولاية, إبراز ما من شأنه ضمان الصرامة في تنفيذ هذه التدابير, بحيث سيتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص

عليها قانونا, مع التعرض للمتابعة الجزائية لكل مسؤول في حال ثبوت مخالفته لأحكام هذا القرار لعقوبات تأديبية مقررة قانونا.

وفي ذات السياق, تم منع أصحاب المقاهي والمطاعم و كذا محلات بيع الشواء والأكل الخفيف من استعمال الكراسي و الطاولات داخل المحل, كما لا يمكن السماح بتواجد أكثر من شخصين داخل المحلات التجارية باستثناء المساحات التجارية الكبرى .

وقد يتعرض كل مخالف لأحكام هذه القرارات إلى الغلق الفوري للمحلات, زيادة على المتابعات الجزائية, وفقا لمصالح الولاية.