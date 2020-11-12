تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عزابة شرق سكيكدة من توقيف شخص في العقد الخامس، كانت بحوزته أسلحة نارية من الصنف الأول والخامس وذخيرة بدون رخصة.

وحسب خلية الإعلام والصحافة لأمن سكيكدة فإن معلومات وردت الى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بعزابة مفادها حيازة أحد الأشخاص على أسلحة نارية، عناصر الضبطية بالتنسيق مع النيابة يضيف نفس مصدر ضبطت بمنزل المشتبه فيه سلاح ناري، مسدس من نوع ) ( ASTRA FALCON/4000 وكمية معتبرة من الذخيرة.

مجريات التحقيق مكنت من استرجاع بندقية صيد عيار 16 ملم وبندقية صيد خفيفة من نوع "كارابين" عيار 06 ملم والتي تبين أنها تعود الى والد المعني المتوفي والذي احتفظ بها بعد وفاته دون ان يقوم باستخراج أي وثيقة أو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لترخيص بذلك، كما تم استرجاع بندقية صيد بحرية اقتناها المعني بدون رخصة بالتدوال من عدة أشخاص الأسلحة تم وضعها تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية قصد إجراء الخبرة عليها.

المشتبه فيه أنجز ضده ملف قضائي وكذا ثلاثة مشتبه فيهم تداولوا على حيازة بندقية الصيد البحري بدون رخصة وتم تقديمهم نهار اليوم الخميس امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الذي أصدر في حقهم امر ايداع.