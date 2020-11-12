د 11 : أول هجوم منسق لرفاق محرز منسق ينتهي بركنية لم تشكل أي خطورة.

د 2 : محاولة خطيرة لزيمبابوي ومبولجي ينقذ الموقف.

* انطلاق المباراة.

* دخول اللاعبين أرضية الميدان.

* آخر فوز لمنتخبنا ضد زيمبابوي كان سنة 1989.

* في اللقاء الثاني في مجموعة "الخضر" فازت زامبيا على بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

* التلفزيون العمومي ينقل المباراة بصورة عالية الجودة.

* أقحم الناخب الوطني، جمال بلماضي، تشكيلة بدون تغييرات كبيرة، عدا حلايمية الذي أخذ مكان يوسف عطال الغائب وطاهرات مكان بلعمري غير الجاهز بدنيا، كما فضل بلماضي مهدي عبيد على عدلان قديورة في وسط الميدان.

التشكيلة:

مبولحي، حلايمية، طاهرات، ماندي، بن سبعيني، عبيد، بن ناصر، فيغولي، محرز، براهيمي، بونجاح.