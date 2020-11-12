د 83 : مهدي عبيد يترك مكانه لعدلان قديورة.

د 78 : منتخب زيمبابوي يقلص النتيجة.

د 75 : فيغولي يترك مكانه لزرقان وعريبي في مكان بونجاح.

د 69 : بلعمري في مكان طاهرات وأوناس يأخذ مكان رياض محرز.

د 67 : الثالث لرياض محرز

د 54 : بعد خطأ في المراقبة على مستوى وسط الدفاع، مهاجم زيمبابوي يجد نفسه وجها لزجه مع مبولحي وهذا الأخير يخرج الكرة الى الركنية.

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول

* بعد فتحة جميلة من رياض محرز، سفيان فيغولي يسجل برأسية الهدف الثاني.

د 43 : الثاني من توقيع فيغولي.

* بعد قذفة قوية من سفيان فيغولي من مدخل منطقة العمليات حارس مرمى زيمبابوي يصد الكرة لتجد بغداد بونجاح عند نقطة الجزاء وبسهولة يوقع الهدف الأول لـ "الخضر".

د 31 : أول هدف للمنتخب الوطني من توقيع بغداد بونجاح

د 29 : بونجاح يسيء حماية كرته في وضعية سانحة للتهديف، مدافع خطف الكرة بذكاء كبير.

د 24 : مخالفة على بعد 22 مترا من مرمى الخصم، لكن ركلة براهيمي تصطدم بالجدار.

د 17 : بعد تنفيذ مخالفة مهاجم زيمبابوي يجد نفسه وحيدا أمام المرمى لكن لحسن الحظ رأسيته كانت فوق المرمى.

د 11 : أول هجوم منسق لرفاق محرز منسق ينتهي بركنية لم تشكل أي خطورة.

د 2 : محاولة خطيرة لزيمبابوي ومبولجي ينقذ الموقف.

* انطلاق المباراة.

* دخول اللاعبين أرضية الميدان.

* آخر فوز لمنتخبنا ضد زيمبابوي كان سنة 1989.

* في اللقاء الثاني في مجموعة "الخضر" فازت زامبيا على بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

* التلفزيون العمومي ينقل المباراة بصورة عالية الجودة.

* أقحم الناخب الوطني، جمال بلماضي، تشكيلة بدون تغييرات كبيرة، عدا حلايمية الذي أخذ مكان يوسف عطال الغائب وطاهرات مكان بلعمري غير الجاهز بدنيا، كما فضل بلماضي مهدي عبيد على عدلان قديورة في وسط الميدان.

التشكيلة:

مبولحي، حلايمية، طاهرات، ماندي، بن سبعيني، عبيد، بن ناصر، فيغولي، محرز، براهيمي، بونجاح.