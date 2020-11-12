أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الخميس عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي جرى يوم الفاتح نوفمبر 2020.

فيما يلي النتائج النهائية للاقتراع التي أعلن عنها رئيس المجلس، كمال فنيش:

- الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

- العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج : 24.466.618

- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

- العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج: 5.661.551

- نسبة المشاركة:23,84 بالمائة

- الاوراق الملغاة : 637.308

- عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239

- المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمئة

- المصوتون بلا :1.668.148 أي بنسبة 33,20 بالمئة .