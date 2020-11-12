تمكن عناصر أمن دائرة مروانة (باتنة) من توقيف طبيب أسنان مزيف وحجز معدات مخبر لترميم وتركيب الأسنان الإصطناعية، حسب ما أفادت به مساء اليوم الخميس خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.



وأوضح المصدر أن العملية تمت بناء على معلومات مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 42 سنة مسبوق قضائيا مقيم بمروانة وصاحب عيادة خاصة لطب و جراحة الأسنان بممارسة نشاط دون حصوله على الشهادة الجامعية المطلوبة .



وأضاف المصدر الأمني أن المعني يقوم بترميم و تركيب الأسنان بمخبر يستغله بالعيادة، حيث أفضت التحريات إلى أنه يمارس فعليا هذا النشاط دون حيازته على الشهادة المطلوبة و يستقبل يوميا ما بين عشرين إلى ثلاثين مريضا.



وبعد الترصد للمشتبه به تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة لتتخذ الإجراءات اللازمة منها تفتيش العيادة، حيث تم ضبط المعني رفقة ثلاثة (3) ممرضين مساعدين له الذين تبين عدم حيازتهم لكفاءات مهنية كما تم ضبط إحدى المريضات بصدد انتظار دورها لتلقي العلاج، وفق ما ذكره ذات المصدر .



وقد تم حجز معدات مخبر لترميم و تركيب الأسنان الإصطناعية متمثلا في كرسي طبي حديث و جهاز بالأشعة لفحص الأسنان و أجهزة أخرى لتبييض الأسنان و تعقيم الأدوات الطبية و غسل الأسنان و فحص بالأشعة السينية و شاشة تلفاز موصول بكاميرات مراقبة و أدوات طبية مختلفة و أدوية و مواد طبية و مختلف أنواع الأطقم و الأسنان الإصطناعية و فحوصات بالأشعة و وصولات طلب تموين بالمواد و الأدوية و التجهيزات الطبية، يضيف المصدر.



و قد تم إعداد ملف إجراءات جزائية ضد المعني بالأمر سيقدم بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة مروانة، مثلما تمت الإشارة إليه.



