لقي شخص في العقد الرابع من العمر مساء اليوم حتفه وأصيب مرافقه بصدمة على خلفية دهس من طرف سيارة سياحية عبر الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بنقطة محطة ناجي بمنطقة الاخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.



وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية "على الساعة 19:30 تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية الأخضرية من أجل حادث دهس على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة محطة نفطال ناجي الأخضرية.

الحادث يتمثل في دهس سيارة لشخصين خلف الحادث متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة و شخص في حالة صدمة من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة تم إسعاف المصاب و نقله إلى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.