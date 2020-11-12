لقي شخص في العقد الرابع من العمر مساء اليوم حتفه وأصيب مرافقه بصدمة على خلفية دهس من طرف سيارة سيارة سياحية عبر الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بنقطة محطة ناجي بمنطقة الاخضرية ب 45كلم غرب مقر ولاية البويرة.



وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية "على الساعة 19:30 تدخل إسعافات الوحدة الثانوية الاخضرية من اجل حادث دهس على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة محطة نفطال ناجي الاخضرية.

الحادث يتمثل في دهس سيارة لشخصين خلف الحادث متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة و شخص في حالة صدمة من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة تم إسعاف المصاب و نقله الى مستشفى الاخضرية فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الاخضرية