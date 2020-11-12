أصدرت محكمة ورقلة ، حكما يقضي ببراءة الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحاسي مسعود فيما تم ادانة موظفين آخرين ب 6 أشهر حبسا نافدا وسنتين لمقاول من جنسية فلسطينية .



القضية التي توبع فيها الرئيس المدير العام لشركة الأشغال في الأبار وعدد من الموظفين بالمؤسسة، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع تخص انجاز ملعب رياضي للمؤسسة و كذا إعادة تهيئة قاعدتي حياة.



وكانت النيابة العامة قد التمست في الجلسة لهذه القضية 7 سنوات سجنا نافذا للرئيس المدير العام ، قبل أن يؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق ، وقد استفاد ذات المسؤول بالبراءة وتم ادانة موظفين ب 6 أشهر حبسا نافذا وكذا سنتين سجنا نافذا للمقاول المكلف بالانجاز والذي صدر في حقه الحكم غيابيا .



تجدر الاشارة إلى أن النيابة استأنفت في حكم البراءة الصادر في حق الرئيس المدير العام لذات الشركة في انتظار صدور الحكم في جلسة لاحقة .