نفى المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، إلياس رحال، وجود أي اكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة .

وبالمقابل من ذلك، أكد ذات المصدر، أمس الخميس، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، توفر 807 أسرة شاغرة بمصالح كوفيد -19 إلى غاية يوم الأربعاء .

وأوضح رحال بشأن" خلفية تخصيص خيم للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة أن الإشكال تنظيمي لاغير ".

وفي ذات السياق أكد ذات المصدر توفر الأوكسجين بكل مستشفيات البلاد وأوضح أن 10 في المائة من المرضى فقط ممن يحتاجون هذه الأجهزة.

وأضاف قائلا "كل الولايات مأخوذة بعين الاعتبار وبكل جدية خاصة وأن لدينا 807 أماكن شاغرة فمن المستحيل أن نقول لأي مصاب بالفيروس ليس لدينا أسرة إنعاش بل على العكس من ذلك جوابنا له يكون في هذا الحال سنتكفل بك كلية".