انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف حول تباطؤ تعافي الطلب على الخام في ظل الزيادة الحادة لإصابات "كورونا" الجديدة، لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم جانفي بنسبة 1.10% إلى 43.05 دولار للبرميل، في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.7% مسجلة 40.41 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تحولت للهبوط عند تسوية التعاملات أمس، مع صعود مفاجئ في المخزونات الأمريكية وتواصل مخاوف تراجع الطلب العالمي على الخام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم جانفي بنحو 0.6% ما يعادل 27 سنتًا ليصل إلى 43.53 دولار للبرميل، بعد أن كان يتداول داخل النطاق الأخضر في وقت سابق.

فيما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو حوالي 33 سنتًا مسجلة 41.12 دولار للبرميل.