اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين ودرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 والتي بلغ عددها 22 تعديلا، حسبما أفاد بيان للمجلس.

وقد أحال المكتب في نهاية الاجتماع 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونيا على لجنة المالية و الميزانية للغرفة السفلى للبرلمان وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، وفق ذات المصدر.

وخلال هذا الاجتماع، ثمن شنين مداخلات السادة والسيدات النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2021، مبرزا أن "النواب رافعوا عن انشغالات المواطنين وعبروا عن اهتماماتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة وتثمين الإنجازات المحققة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

كما ثمن أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني "ردود ممثل الحكومة التي اتسمت بالموضوعية والواقعية"، يضيف البيان.