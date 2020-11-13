دعت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة، جميع المواطنين ومن مختلف الجنسين والأعمار، إلى ضرورة التنبيه والتقيد والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فاسيبوك"، إن الوباء لا يزال متفشيا وعليهم تطبيق تعليمات وتوصيات اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تفشي جائحة كورونا على المستوى الوطني.

وعليه فإن البؤر الجديدة للوباء المكتشفة تتعلق بمناطق: خميستي، الشعيبة، عين تاقورايت، فوكة وبواسماعيل.

للإشارة تبقى التحقيقات الوبائية حول البؤر المكتشفة خلال الأيام السابقة جارية. وأضاف البيان ذاته، أن مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة تدعو مجددا وتؤكد في نفس الوقت بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية.

وشددت على تفادي الاستهزاء واللامبالاة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما طالبت بالتمسك بتدابير الوقاية والالتزام بها.