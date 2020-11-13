أعلن المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الإفريقية بلغ مليون و 91 ألف حالة.

وفي بيان له، أوضح المركز أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا بلغ 46272 حتى بعد ظهر يوم الخميس .

وقد تعافى 1622252 شخصا في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا هي أكثر الدول الإفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة.

كما أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة وكذلك عدد الوفيات.