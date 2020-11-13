ارتبط اسم المرحوم محند شريف حناشي، بفريق شبيبة القبائل التي حمل ألوانها كلاعب ثم أشرف على رئاسة النادي وقاده للفوز بألقاب وطنية ودولية.

محند شريف حناشي من مواليد 2 أفريل 1950 بالأربعاء نايث ايراثن بولاية تيز وزوي، حمل ألوان الفريق القبائلي لعدة سنوات، لكن كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ "الجياسكا" بعد ترأسه النادي بين سنتي 1993 و1997 .

وخلال هذه الفترة سيطر نادي الشبيبة على الكرة الجزائرية بفوزه بعشرألقاب، أربع بطولات وطنية (1995 ، 2004 ، 2006 ، 2008 )، كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس سنة 1995 وثلاثة كؤوس لـ"الكاف" على التوالي (2000، 2001 ، 2002 )، كما فاز الفريق بكأسين للجمهورية (1994 ، 2011) .

غير أن السنوات الأخيرة لمحند شريف حناشي على رأس الفريق كانت صعبة، فاستهلك بين سنتي 2010 و2017 ما لا يقل عن 16 مدربا.

ورغم هذا تبقى حصيلة المرحوم كرئيس غير مسبوقة في تاريخ الكرة الجزائرية.