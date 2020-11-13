تدخلت الحماية المدنية بتبسة ليلة الخميس إلى الجمعة في حادثي مرور أسفرا عن إصابة 5 أشخاص فيما أنقذت عائلة من 3 أفراد من موت محقق نتيجة الاختناق بالغاز .

فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع بالحمامات لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 طريق بولحاف، بعد انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الجرف بتبسة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لأجل حادث مرور ثان بوسط مدينة العوينات، على إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية ليسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 21 سنة ليتم إسعافه وتحويله إلى استعجالات العوينات.

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة ليلة الخميس إلى الجمعة لأجل إسعاف وتحويل عائلة متكونة من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين سنة و35 سنة كانوا جميعا في حالة إغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بالمنزل، في حي طريق الماء الأبيض بالشريعة وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى استعجالات الشريعة.