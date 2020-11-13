طمأنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز بأنها لا تنوي قطع التموين على زبائنها المتخلفين عن دفع مستحقاتهم بسبب جائحة كورونا.

وفي تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أكدت المكلفة بالاتصال لدى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز مرزوقي فاطمة، بأن مستحقات الزبائن لدى الشركة بلغت مستويات قياسية في نهاية السداسي الأول من العام الجاري حيث تجاوزت 171 مليار دينار، و ذلك جراء تداعيات وباء كوفيد 19 على عملية تسديد الفواتير.و رغم ذلك قررت سونلغاز تضيف مرزوقي عدم قطع التموين على الزبائن.

وفي بيان لها جددت المؤسسة تضامنها مع زبائنها حيث قامت طوال هذه الفترة الاستثنائية المتمثلة في الوضعية الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسددة مما أدى إلى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص و العام بنسبة زيادة تتجاوز 300 %.

و حسب مرزوقي فاطمة فإنه أمام هذه الوضعية قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز بتنويع طرق تسديد الفواتير التي وضعتها تحت تصرف المواطنين. وذكرت ذات المتحدثة بأنه يكمن للزبائن الاتصال بالوكالات التجارية للحصول على رزنامة لدفع مستحقاتهم بالتراضي عن طريق جدولتها.

وجدد ت مرزوقي دعوة زبائنهم لدفع مستحقاتهم بغرض ضمان ديمومة الخدمة العمومية و تفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة.