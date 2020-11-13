استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، سفراء عدة دول تناولوا معه سبل تعزير التعاون مع الجزائر في المجل الصحي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

واستقبل بن بوزيد أمس الخميس بمقر الوزارة سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، فرانسوا غويات، حيث تدخل هذه الزيارة في إطار زيارة مجاملة تناول من خلالها الجانبان مختلف مجالات التعاون الثنائي في مجال الصحة، حسب البيان الذي أوضح أن السفير الفرنسي تطرق إلى إمكانية وضع خريطة طريق جديدة لتوسيع أكثر للتعاون بين الطرفين وأن الوزير ثمن اقتراح الجانب الفرنسي.

كما استقبل بن بوزيد أيضا سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إيغور بيلاييف، حيث تدخل هذه الزيارة في إطار زيارة مجاملة تناول الجانبان من خلالها مجالات التعاون الثنائي في مجال الصحة و لا سيما في هذه الظروف التي اتسمت بتفشي جائحة كوفيد-19 وتطورات إنتاج اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

والتقى وزير الصحة كذلك سفيرة مملكة هولندا في الجزائر جانا فان در فيلد، حيث سمحت هذه الزيارة للجانبين التطرق إلى مجالات التعاون الثنائي في مجال الصحة و لا سيما في هذه الظروف التي اتسمت بتفشي جائحة كوفيد-19.

وقد حضر هذه اللقاءات من الجانب الجزائري الأستاذ إسماعيل مصباح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات.