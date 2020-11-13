دعت المديرية العامة للأمن الوطني ، اليوم الجمعة، مسيري محطات الوقود إلى التحلي بواجب الالتزام بشروط توزيع الوقود لتفادي استعماله لغايات إجرامية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته عبر صفحتها في الفايسبوك، مسيري محطات بيع الوقود، بواجب الالتزام بشروط توزيع الوقود، لتفادي استعماله لغايات إجرامية، وهذا على ضوء حجم الكميات المحجوزة مؤخرا من طرف مصالح الشرطة، في إطار التحقيق حول الحرائق الأخيرة التي استهدفت ومسّت الثروة الغابية، وتسببت في خسائر بشرية واحتراق آلاف الهكتارات من الأشجار.