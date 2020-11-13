تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال (تيبازة) من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بضلوعهم في إضرام النيران في المنطقة نهاية الأسبوع الفارط، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للتحقيقات التي باشرتها وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال، عقب موجة الحرائق التي شهدها إقليم الولاية، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة، تمكن أفراد هذه الوحدات من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بضلوعهم في إضرام النيران، في قضيتين منفصلتين، الأولى في إقليم بلدية مناصر أسفرت عن توقيف شخص واحد، والثانية في إقليم بلدية سيدي أعمر أسفرت عن توقيف شخصين".

وبعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية -يضيف البيان- "تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداع مشتبه فيه واحد الحبس والباقي تحت الرقابة القضائية".