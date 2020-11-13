في عملية واسعة دامت 18 ساعة جند لها أكثر من 300 عون ما بين حماية مدنية، درك ومصالح أمنية ناهيك عن أعداد أخرى من المتطوعين، وباستعمال كلاب مدربة لفرقتين سينوتقنيتين، تم العثور في حدود الساعة الحادية عشر من اليوم الجمعة على الطفل قهلوز محمد الفاروق البالغ من العمر 8 سنوات والذي يعاني من مرض التوحد، بعد اختفائه فجأة في البراري بمرتفعات الزاوية في إقليم بلدية بن شيكاو بالمدية.

الطفال كان لحظة اختفائه عصر أمس رفقة عمه يرعى الغنم بذات المنطقة الغابية، ولم يظهر له أثر رغم عمليات بحث وتمشيط أولي قام بها أفراد عائلته إلى غاية الثامنة ليلا، لتتقدم وليه بشكوى عن اختفائه لدى مصالح الدرك.

حيث سارعت إلى نشر إعلان اختفائه والدخول في عملية تمشيط متواصلة واسعة النطاق، أفضت إلى العثور عليه بالمكان المسمى قرن الوديان في صحة جيدة عدا خدوش على مستوى الأطراف السفلية على بعد خمسة كيلومترات عن مكان اختفائه ، وقد تم نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية للتأكد من سلامته الجسدية والنفسية وتسليمه إلى أهله.