أحبط أمس، حراس السواحل لولاية سكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 "حراڨا" من بينهم فتاة تبلغ من العمر 19 سنة فيما تتراوح أعمار البقية بين 16 و 43 سنة، انطلقت من أحد شواطئ الجهة الغربية لمنطقة القل والتي أصبحت مفرا للمهاجرين غير الشرعيين نظرا لقرب أغلب شواطئ الجهة الغربية لسكيكدة من الغابة التي يختبئون بداخلها إلى غاية الليل.

وذكرت خلية الإعلام للحماية المدنية، أن المهاجرين غير الشرعيين الـ 13 قد عاينهم نهار اليوم الجمعة طبيب الحماية بمقر خفر السواحل بالميناء القديم لمدينة سكيكدة.

وأضاف المصدر ذاته، بأن هؤلاء الشباب ينحدرون من عنابة، سكيكدة وتمالوس 38 كلم عن عاصمة الولاية سكيكدة، وتعد هذه المحاولة الثانية التي يفشلها حراس السواحل في أقل من أسبوعين والملاحظ أن العنصر النسوي قد أصبح من ضمن المرشحين للهجرة غي الشرعية.