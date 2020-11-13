توفيت اليوم الجمعة المترجمة بوكالة الأنباء الجزائرية، زيادة سعاد، عن عمر 50 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما علم لدى أقاربها.

وقد التحقت الفقيدة بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 2002 حيث عملت بقسم الترجمة. و إضافة إلى خصالها الإنسانية النبيلة، عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكالة الأنباء الجزائرية وكافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته. وستشيع جنازة الفقيدة اليوم الجمعة بعد صلاة العصر بمقبرة القليعة في ولاية تيبازة.