وضعت عناصر الشرطة بأمن دائرة الدبيلة بالوادي، اليوم، حدا لنشاط عصابة أحياء خطيرة تتكون من 08 أشخاص بحوزتهم كمية من المهلوسات وأسلحة بيضاء وسلاح ناري.

وأكد مصدر من الشرطة لـ"الخبر" أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاءت عقب استغلال معلومات مفادها استغلال مجموعة منحرفين من الجنسين في العقد الثاني من العمر لمسكن بأحد أحياء مدينة الدبيلة في أعمال مشبوهة.

و قامت مصالح الأمن بترصدهم وتوقيف 8 أشخاص يحوزون على أسلحة بيضاء تتمثل في سيف من الحجم الكبير وسكاكين وكذا كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات.

كما تم حجز بندقية صيد من الصنف الخامس و340 طلقة نارية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوفين وتقديمهم أمام الجهـات القضائية المختصة.