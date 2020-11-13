عبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي اليوم الجمعة، عن استيائه للتسيير الحالي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، التي يرأسها منذ 2017 الملغاشي أحمد أحمد.

وصرح زطشي للصحافة قائلا:"لسنا راضين عن تسيير الكاف خلال السنوات الأربع الأخيرة. فالهيئة القارية بحاجة إلى تسيير أفضل. سنعبر عن موقفنا خلال الانتخابات المقبلة ونساند من يأتي بالإضافة للكرة الافريقية".

وتحدث الرجل الأول لـ"الفاف" قبيل سفر الوفد الجزائري إلى هاراري عبر رحلة خاصة تحسبا للمباراة أمام زيمبابوي يوم الاثنين المقبل (سا16:00 بتوقيت الجزائر)، لحساب الجولة الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون والمؤجلة لسنة 2022.

وأضاف زطشي قائلا:" علينا، أولا التعرف على المترشحين بصفة رسمية لإبداء رأينا حول المترشح الذي سنسانده".

فغداة انتهاء أجل تقديم الترشيحات يوم أمس الخميس 12 نوفمبر، تقدم أربعة مترشحين لرئاسة الكاف. ويتعلق الأمر برجل الأعمال، الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس السابق للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم، جاك أنوما ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد يحيى ورئيس الاتحادية السنغالية اوغستان سنغور.

كما قدم الرئيس الحالي لـ"الكاف"، أحمد أحمد، ملف ترشيحه، مؤكدا بأنه يحظى بمسانده أغلب الاتحاديات الوطنية.

ولقبول هذه الملفات على كل مترشح الحصول على دعم ثلاث اتحاديات وطنية عضوة بـ"الكاف"، من بينها دعم اتحادية بلاده، بعدها سيتعين الحصول على أغلبية الأصوات خلال الجمعية الانتخابية.

وستكشف الهيئة القارية عن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الكاف يوم 11 جانفي 2011.