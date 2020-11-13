أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد

وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، مساء الجمعة، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب الفراعنة، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وكان النجم المصري قد حضر مؤخرا حفل زفاف شقيقه بمصر، حيث أظهرته مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص بدون احترام التدابير الصحية.