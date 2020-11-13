تواصل الجزائر تحطيم الأرقام القياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مقتربة من حاجز الـ900 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إحصاء 867 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجلها الجزائر منذ بداية انتشار الوباء شهر فيفري الماضي، حيث تم تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس والمقدر بـ851 إصابة.

هذه الأرقام جعلت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة يقترب من حاجز الـ66 ألف حالة بعدما بلغ اليوم 65975.

وأضاف بيان الوزارة أن 28 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 10 ولاية لم تسجل أية حالة، في حين 20 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

كما أعلن نفس المصدر أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 2125 حالة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19".

فيما يخص حالات الشفاء كشف الوزارة عن تسجيل 402 حالة خلال آخر 24 ساعة ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 43779.

ويبقى 52 مريضا متواجدا حاليا في العناية المركزة بمختلف ولايات الوطن حسب وزارة الصحة.