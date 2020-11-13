باشرت أمن ولاية بشـار بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية، إلى تنفيذ مخطط خاص لتكثيف عمليات مراقبة مدى التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهذا في إطار تنفيذ مختلف التعليمات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.

وحسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار، فإن هذه المخطط يأتي تفعيلا وتجسيدا للإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومع تسجيل تصاعد في مؤشرات الإصابة على المستوى الوطني.

وأفاد نص البيان أن عمليات المراقبة المنفذة تستهدف أيضا مختلف الأسواق بعاصمة الولاية، مع تفعيل العمل الميداني لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة، لتحرير الأرصفة من السلع المعروضة، مع تحسيس التجار وكذا المواطنين لضرورة احترام الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة لتزامن هذه الفترة مع فترة الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي فإن التقيد بالإجراءات الوقائية بات أمرا ضروريا وحتميا حتى لا تصبح هذه الأماكن بؤرا لانتشار الوباء.

العملية هذه تشمل حسب نفس البيان أمن الدوائر بالتنسيق مع الفروع الخاصة لمديرية التجارة بكل دائرة، وهذا لضمان نجاعة قصوى في تطبيق تعليمات السلطات العمومية للحد من انتشار هذه الجائحة.