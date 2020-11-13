فيروس كورونا: إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بكوفيد-19 في مصر
BBC
13 نوفمبر 2020 ()
أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال زيارته لبلاده للمشاركة في مبارايات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.
وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابيةن رغم أنه لا يعاني أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.&
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