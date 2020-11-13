BBC

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال زيارته لبلاده للمشاركة في مبارايات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابيةن رغم أنه لا يعاني أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.