صرحت المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر اليوم الجمعة في تغريدة لها عقب الاعتداءالعسكري المغربي على متظاهرين صحراويين بمنطقة الكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية أن عدم تحرك مجلس الامن الأممي شجع المغرب على انتهاك وقف اطلاق النار.

في هذا الصدد، كتبت أميناتو حيدر تقول أن "عدم تحرك المجلس الأممي قد شجع المحتل المغربي على انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار و على منظمة الامم المتحدة التحرك قبل فوات الآوان".

و في نفس التغريدة كتبت هذه المناضلة الحائزة على جائزة نوبل البديلة للسلام 2019 "سنكون نحن المدنيون الصحراويون بالأراضي المحتلة أولى الضحايا".

و كان المغرب قد شن فجر اليوم اعتداء عسكريا بالمنطقة العازلة الكركرات بفتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية خارقا بذلك اتفاق وقف اطلاق النارالموقع عليه في 1991 بين الطرفين ( المغرب و جبهة البوليساريو ) تحت اشراف الأمم المتحدة.