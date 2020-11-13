يتولى النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، الكونغولي كونستانت أوماري، رئاسة اللجنة التنفيذية للهيئة القارية بالنيابة، إلى غاية 30 نوفمبر 2020، ليحل محل الملغاشي أحمد أحمد، المتواجد في فترة نقاهة بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19"، وفق ما أعلنته "الكاف" اليوم الجمعة.

ونشر الاتحاد القاري على موقعه الرسمي: "بناء على توصيات أطبائه، يمر حاليا رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد، بفترة نقاهة، يجب أن تستمر 20 يوما على الأقل، حيث طلب منه خلالها الحد من جهوده ليستعيد عافيته بالكامل".

وأضاف البيان: "ويجعل هذا العائق من الصعب -بشكل مؤقت- متابعة الأنشطة المتعلقة بوظيفة تتطلب التمتع الكامل بالصحة. وفي ظل هذه الظروف، سيتولى النائب الأول للرئيس، السيد كونستوم عوماري، منصب الرئيس المؤقت للسلطة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية حتى 30 نوفمبر 2020".