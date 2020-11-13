أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي بأنه مستعد للتحادث مع رؤساء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يرغب أغلبهم في مراجعة صيغة المنافسة بـ 38 جولة.

و صرح زطشي للصحافة قائلا:"إذا كانت أغلب الأندية ترغب في مراجعة صيغة المنافسة باعتمادها لبطولة بمجموعتين, فأنا مستعد للتحادث معها. لست ضد هذه الفكرة، لكننا سنتطرق للموضوع ودراسة إيجابيات وسلبية هذه الصيغة. أريد أن أوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة. وإلى إشعار آخر، فإن بطولة بـ 38 جولة لا زالت قائمة".

وكانت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى قد اقترحت على الهيئات الكروية الوطنية، رزنامة بمجموعتين,، تضم كل مجموعة 10 أندية (وسط شرق ووسط غرب)، واعتماد مرحلة ثانية خاصة باللقب وأخرى بتفادي السقوط، تحل محل بطولة بـ 38 جولة.

وكانت الهيئة الكروية قد حددت تاريخ 28 نوفمبر لانطلاق الجولة الأولى للبطولة بمشاركة 20 ناديا عوض 16 الموسم الفارط.