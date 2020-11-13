في مباراة مثيرة، حقق المنتخب السيراليوني "ريمونتادا" تاريخية بعدما فرض التعادل على نظيره النيجيري ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية رغم أنه كان متأخرا في اللقاء بنتيجة 4-0.

وتقدم المنتخب النيجيري منذ الدقيقة الرابعة عن طريق أليكس إيوبي ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 21 ثم أضاف ايوبي الهدف الثالث في الدقيقة 27 واختتم منتخب نيجيريا رباعيته في الدقيقة 29 عن طريق سامويل شوكويزي.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد منتخب سيراليون إلى المباراة بإحرازه الهدف الأول عن طريق كوامي كوي وفي الشوط الثاني أحدث منتخب سيراليون المفاجأة الكبرى.

أحرز كامارا الهدف الثاني لمنتخب سيراليون في الدقيقة 72 ثم أضاف مصطفى بوندو هدف آخر وفي الدقيقة 86 عاد كامارا ليحرز هدف سيراليون الرابع ليحقق تعادل تاريخي مع نيجيريا.

بهذه النتيجة رفع منتخب نيجيريا رصيدها إلى النقطة السابعة متصدرا المجموعة في حين رفع منتخب سيراليون رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثالث.