قالت روسيا اليوم الجمعة أنها تتابع "بانشغال بالغ" تطورات الوضع في الصحراء الغربية سيما تلك التي حدثت صباح اليوم الجمعة بمنطقة الكركرات، داعية إلى استئناف سريع للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وحثت الخارجية الروسية في بيان لها - على خلفية الاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين بمنطقة الكركرات-، المغرب وجبهة البوليساريو إلى " التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في الصحراء الغربية".

ودعت بهذه المناسبة، إلى ضرورة الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، وتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة.