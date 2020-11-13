أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو، عن قلقه بشأن الأنباء الواردة عن أعمال عنف في المنطقة العازلة بالكركرات بجنوب الصحراء الغربية في أعقاب عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال المغربي اليوم الجمعة ضد متظاهرين صحراويين سلميين.



وطالب السيد فاسينو، في بيان صحفي، عدم " تغذية دوامة التوتر وتجنب أي استخدام للقوة واستئناف عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن".



وحث البرلماني الإيطالي الأمم المتحدة على تعيين مبعوثها الجديد إلى الصحراء الغربية حيث لا يزال المنصب شاغرا منذ إستقالة الرئيس الالماني السابق هورست كوهلر، وذلك "من أجل إستئناف عملية السلام" في الصحراء الغربية.



هذا وكان جيش الاحتلال المغربي قد قام بعملية عسكرية في إتجاه الكركرات متجاوزا بذلك جدار الرملي، ضد المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون منذ 21 أكتوبر سلميا للتنديد بضرورة غلق الثغرة غير القانونية التي احدثها المغرب في الكركرات.







