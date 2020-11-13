

اتلف حريق نشب مساء اليوم في منطقة الاسود الغابية ببلدية الحويجبات ولاية تبسة قرابة 3.5 من المساحة الغابية .



وبحسب بيان صحفي لمديرية الحماية المدنية بتبسة تسلمت الخبر نسخة منه فقد تدخلت مساء اليوم الجمعة 2020/11/13 الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض وبدعم من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية ومصالح الغابات لاجل اخماد حريق غابة بالمكان المسمى الأسود ببلدية الحويجبات



حيث تم تسخير شاحنتي اطفاء و 10 اعوان بمختلف الرتب ومشاركة مصالح الغابات بتسخير شاحنتي اطفاء خفيفة و06 عناصر، واستغرقت عملية الاخماد حوالي 04 ساعات و25 دقيقة تم السيطرة فيها على الحريق وتسجيل احتراق حوالي 02 هكتار حلفاء و 1،5هكتار ونصف هكتار صنوبر حلبي